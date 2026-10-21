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Poslankyně Helen Hainesová po útoku autem přišla i o druhou nohu

Zahraniční
Australská poslankyně Helen Hainesová kvůli pondělnímu automobilovému útoku přišla i o druhou nohu, informoval o tom její manžel. Muž, jenž do ženy najel autem, stanul ve středu před soudem a setrvá ve vazbě až do dalšího únorového líčení. U soudu nepromluvil. Třiačtyřicetiletý Brendan Nugente je obviněn z několika trestných činů, jeho obhájce nicméně uvedl, že trpí vzácnou neurologickou poruchou.
video: Reuters
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