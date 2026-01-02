Potopená ruská loď vezla části jaderného reaktoru do KLDR

Ruská nákladní loď Ursa Major, která se předminulý prosinec potopila ve Středozemním moři, vezla pláště pro jaderné reaktory ruských strategických ponorek do KLDR. Myslí si to španělští vyšetřovatelé podle zprávy získané španělským portálem La Verdad.
