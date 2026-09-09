Poušť pomalu polyká tajemnou vesnici Al Madam
9. 9. 2026 0:06 Zahraniční
V srdci pouště ve Spojených arabských emirátech stojí opuštěná vesnice Al Madam, kterou postupně pohlcuje písek. Osada postavená v 70. letech minulého století měla sloužit místnímu kmeni, obyvatelé ji ale krátce poté opustili. Zatímco jedni odchod připisují nehostinným pouštním podmínkám, podle místních legend vesnici vyhnali džinové. Dnes z ní zůstávají jen zasypané domy a osamělá mešita.
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Poušť pomalu polyká tajemnou vesnici Al Madam
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