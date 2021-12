VIDEO: Zvažme povinné očkování, vybízí von der Leyenová. Dětské vakcíny budou dřív Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zvažme povinné očkování, vybízí von der Leyenová. Dětské vakcíny budou dřív

Země Evropské unie by měly pokročit v očkování proti covidu-19 posilujícími dávkami, vyzývá předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Podle ní je také čas na diskusi o povinném očkování, do něhož však komise nemá členským zemím právo mluvit. Vakcíny pro děti od pěti do 11 let budou mít členské státy k dispozici 13. prosince. To je o týden dříve, než počítal původní plán.

