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Tragické povodně v Nepálu připravily o život 469 lidí. Další stovky se pohřešují

Zahraniční
Povodně v Nepálu připravily o život už 469 lidí, uvedla pátek v nové bilanci tamní policie. Předchozí bilance čítala 389 mrtvých, tři oběti na životech hlásila také sousední Čína. Ve čtvrtek úřady uváděly, že na nepálské straně se pohřešuje 910 lidí, z nichž většina jsou turisté, a v Číně 558 lidí.
video: AP
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