Při požáru v nočním klubu v Indii zemřelo přes dvacet lidí, oběťmi jsou i turisté
7. 12. 2025 10:16 Zahraniční
Nejméně 25 lidí zemřelo při sobotním požáru v nočním klubu v indickém státě Góa. Dalších šest lidí je zraněných. Mezi oběťmi požáru v oblasti vyhledávané zahraničními návštěvníky jsou i turisté. Policie příčinu požáru vyšetřuje, podle policejního šéfa jej mohl způsobit výbuch plynové bomby.
00:37
Převzali jsme moc v Beninu, tvrdí skupina vojáků. Armáda však hlásí překazení puče
Zahraniční7. 12. 2025 11:46
39:52
Z ODS neodcházím, říká Bém, který bude pro Babiše koordinovat drogovou oblast
Rozstřel7. 12. 2025 10:18
01:23
Při požáru v nočním klubu v Indii zemřelo přes dvacet lidí, oběťmi jsou i turisté
Zahraniční7. 12. 2025 10:16
01:17
Vysokomýtská knihovna nebude jen půjčovnou knih
Domácí7. 12. 2025 8:46
00:37
Děti ze školky si přály zvíře. Kráva byla velká, tak mají chundelaté slepičky
Domácí7. 12. 2025 8:32
02:06
Před 100 lety se Evropa radovala z Locarna. Radost netrvala ani deset let
Technika7. 12. 2025 8:00
00:30
Náměstí v Jaroměři čeká rekonstrukce, ubydou parkovací místa
Domácí7. 12. 2025 7:36
01:03
Kříž jako stožár. Nedaleko Kadaně stojí neobvyklý symbol dialogu s krajinou
Domácí7. 12. 2025 0:06
02:49
Někteří jsou tu jen od toho, aby z člověka vydloubali zlobu, říká Ivana Jirešová
Společnost7. 12. 2025 0:06
11:22
Zaniklé tratě: Kraken byl poslední. Po bartošovické vlečce projely stovky vozů
Technika7. 12. 2025 0:06
02:45
Já snad budu na chlapy, vtipkuje po Love Islandu muž roku David Kremeň
Společnost7. 12. 2025 0:06
00:49
Záplavy v Asii si vyžádaly už 1 800 životů. Sumatře hrozí další deště, varují úřady
Zahraniční6. 12. 2025 19:14
00:44
Rusové zasáhli železnici, obyvatelé Kyjeva prchli do metra
Zahraniční6. 12. 2025 16:18
00:49
Pietní místa pro Hezuckého se plní vzkazy
Domácí6. 12. 2025 16:12
01:26
Reklamní kampaň cestovního vybavení Db
Lifestyle6. 12. 2025 16:00
00:29
Nejvýše položený rybník na Vysočině bude bez vody
Domácí6. 12. 2025 12:28
00:51
Po úzkosti přichází vztek. Hledáte unesené děti pomalu, vyčítají Nigerijci úřadům
Zahraniční6. 12. 2025 10:42
01:18
V garážích shořely veterány za miliony
Krimi6. 12. 2025 10:26
01:12