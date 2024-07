VIDEO: Požáry v Kanadě zachvátily město Jasper, polovina může lehnout popelem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Požáry v Kanadě zachvátily město Jasper, polovina může lehnout popelem

Lesní požár zachvátil turistické město Jasper v kanadské provincii Alberta, část záchranných složek se kvůli kouři musela stáhnout. Plameny ohrožují také ropovod, informovala kanadská veřejnoprávní stanice CBC. Úřady podle agentury Reuters odhadují, že požár by mohl zničit více než polovinu městské infrastruktury, a hasiči bojují o to, aby zachránili co nejvíce budov.

video: X/@leopardsnow