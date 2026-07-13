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Požár lesa v pařížském regionu pohltil už 800 hektarů. Do oblasti míří premiér

Zahraniční
Požár lesa u Fontainebleau nedaleko Paříže již podle tamních hasičů sežehl okolo 800 hektarů porostu. Podle úřadů se jedná o katastrofu mimořádného rozsahu. Podle hasičů departementu Seine-et-Marne krátce po půlnoci plameny zpustošily především západní část lesa. Požár tam zuří od neděle.
video: Reuters
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