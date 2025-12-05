Těsně před startem začal v Brazílii hořet airbus plný lidí

Zahraniční
Nezapomenutelný a dramatický zážitek si z cesty letadlem odnesli cestující v Brazílii. Pasažéry na palubě vyděsil kouř, který se začal valit do kabiny a skrz okénka pak zahlédli plameny. Těsně před startem začalo hořet jedno z křídel. Díky duchapřítomnosti posádky se podařilo všechny cestující evakuovat pomocí nouzových skluzavek.
video: X/@nexta_tv
