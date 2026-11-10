Požárem poškozené Orlí hnízdo prochází opravami
10. 11. 2026 16:04 Zahraniční
Po požáru někdejší horské chaty nacistického diktátora Adolfa Hitlera se v Německu debatuje o tom, zda ji obnovit, zakonzervovat jako ruinu, nebo zcela zbořit. Bavorské úřady se zatím snaží zničený dům Kehlsteinhaus, známý také jako Orlí hnízdo, ochránit před nepříznivým počasím. Vznikne nad ním provizorní střecha.
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