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Požár skládky v Indonésii vyhnal stovky lidí z jejich domovů

Zahraniční
Rozsáhlý požár zachvátil skládku Jatiwaringin v Tangerangu v indonéské provincii Banten. Plameny se kvůli silnému větru rychle rozšířil po celé skládce. Při jejich hašení zasahují i vrtulníky. Incident upozornil na rizika spojená se skládkování odpadu na volném prostranství.
video: Reuters
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