Požár zkomplikoval konec konference COP30. Areál je nedostupný, akce zrušené
21. 11. 2025 8:46 Zahraniční
Hlavní akce na klimatické konferenci OSN COP30 jsou po požáru, který zasáhl konferenční areál, zrušeny. Požár tak komplikuje jednání o závěrečném dokumentu krátce před pátečním oficiálním koncem konference. Evakuovaný areál nebude přístupný před půlnocí SEČ. Generální tajemník OSN António Guterres předtím vyzval státy, které se konference účastní, aby dosáhly ambiciózních kompromisů.
