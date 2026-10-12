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Požár zničil historickou tržnici v centru Paříže. Plameny zachvátily tržiště ze 17. století

Zahraniční
Rozsáhlý požár zcela zničil historickou tržnici Marché des Enfants-Rouges v centru Paříže. Hasičům se podařilo dostat plameny pod kontrolu, střecha i další části tržiště však byly vážně poškozeny.
video: X/@RadioItaliaIRIB
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