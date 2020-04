VIDEO: Pozitivní fotografie sebevrahy na proslulém mostě v Soulu nijak neodradí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pozitivní fotografie sebevrahy na proslulém mostě v Soulu nijak neodradí

Most přes řeku Han s nezáviděníhodnou pověstí jako místem pro sebevraždy v jihokorejském hlavním městě Soulu má za cíl rebrandovat se jako most života. To má pomohl snížit počet lidí, kteří z něj skočili. Jenže se to příliš nedaří.

video: Reuters