Nový prank vyvolává paniku. Policie má plné ruce práce s AI bezdomovci

video: Instagram/Homeless Pranks, TikTok/@annaranford
01:23

Nový prank vyvolává paniku. Policie má plné ruce práce s AI bezdomovci
20. 10. 2025 5:00
11:53

Legendární italská karosárna Pininfarina navrhovala i auta jiných značek než Ferrari
Technika
20. 10. 2025 0:06
00:59

Slavná italská karosárna Pininfarina letos slaví 95. výročí
Technika
20. 10. 2025 0:06
03:18

Chata po dědečkovi z roku 1936 je jako nová
Lifestyle
20. 10. 2025 0:06
02:28

Nový Mercedes CLA je v Česku. Je přísně aerodynamický
Technika
20. 10. 2025 0:06
02:35

Mám mužskou energii. Zesměšňovat mě chtějí jen expartnerky, říká Bára Mlejnková
Společnost
20. 10. 2025 0:06
01:42

Výhled od antén společnosti Cetin
Technika
20. 10. 2025 0:06
02:40

Trenéři Komety a Sparty hodnotí vzájemný duel
Sport
19. 10. 2025 20:40
01:18

Čína postavila solární elektrárnu na nejvyšší náhorní plošině světa
Zahraniční
19. 10. 2025 19:00
00:42

V Gaze se opět bojuje. Hamás porušil příměří, provádíme odvetu, tvrdí Izrael
Zahraniční
19. 10. 2025 17:58
17:28

Michal Wolf často bádá v důmyslném kanalizačním systému pod Brnem
Domácí
19. 10. 2025 17:00
01:29

Desítky obcí na Slovácku ožily tradičními hody s právem
Domácí
19. 10. 2025 15:20
00:20

Chraňte elektrickou síť před přetížením, perte mimo špičku
Technika
19. 10. 2025 15:00
05:34

Na Mejdanu s Impulsem hvězdy odtajnily své rituály
Společnost
19. 10. 2025 14:38
02:58

Rakušan a Macinka se do sebe pustili kvůli kauzám Filipa Turka
Domácí
19. 10. 2025 14:20
02:42

Rusko údajně dobylo vesnici Poltavka v Záporoží
Zahraniční
19. 10. 2025 13:54
03:29

Babiš si příští týden bere dovolenou, jednání povedou Havlíček a Schillerová
Domácí
19. 10. 2025 13:48
00:42

Poplach v Louvre. Zloději ukradli z muzea Napoleonovy šperky
Zahraniční
19. 10. 2025 13:12
00:19

Trump demonstranty bombardoval AI výkaly
Zahraniční
19. 10. 2025 10:04
01:08

Podřipská katedrála prošla velkou rekonstrukcí
Domácí
19. 10. 2025 7:08

