Před domem Netanjahua stanují příbuzní rukojmích, chtějí dohodu s Hamásem

Příbuzní rukojmích zadržovaných v Pásmu Gazy postavili v neděli večer stany na chodníku u bydliště izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v Jeruzalémě, aby ho protestem pohnuli k okamžité dohodě, která by vedla k propuštění unesených. Informuje o tom server listu The Times of Israel.

video: AP