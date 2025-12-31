Trump onemocní, válka skončí, míní šamani z Peru

Skupina peruánských šamanů při tradičním novoročním rituálu na pláži u Limy představila své předpovědi pro rok 2026. Podle nich má padnout venezuelský prezident Nicolás Maduro a amerického prezidenta Donalda Trumpa má postihnout vážná nemoc. Šamani zároveň předpověděli konec války mezi Ruskem a Ukrajinou, po němž má být vztyčena vlajka míru. Rituál se konal za účasti desítek léčitelů a byl doprovázen symbolickými obřady s květinami, kadidlem a portréty světových lídrů.
video: Reuters
