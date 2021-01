VIDEO: Přehrada v Srbsku přetéká odpadky. Hladina zmizela Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Přehrada v Srbsku přetéká odpadky. Hladina zmizela

Řeka Lim po vydatných deštích spláchla vše, co do ní lidé naházeli od Plavu v Černé Hoře až do Potpećské přehrady u srbského města Priboj. Místní nyní označují označují jezero za plovoucí skládku. Úřady s odpadem nic nedělají, místní lidé si nevědí rady a označují situaci za ekologickou genocidu.

video: twitter.com/klisura