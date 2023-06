VIDEO: Osmdesátiletý prezident Biden upadl. Na nohy mu pomohla ochranka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Prezident Joe Biden zakopl a upadl poté, co ve čtvrtek (1. června) předal poslední diplom při promocích na Akademii letectva USA. Když Bidenovi pomohli vstát ochránci, ukázal za sebe, jako by naznačoval, o co zakopl. Ředitel komunikace Bílého domu Ben LaBolt na Twitteru uvedl, že Biden je v pořádku.

