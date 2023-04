VIDEO: Jihokorejský prezident zazpíval hit American Pie Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jihokorejský prezident Jun Sok-jol na státní večeři ve Washingtonu se svým americkým protějškem Joem Bidenem ohromil přihlížející zpěvem amerického hitu American Pie ze sedmdesátých let. Přítomní ho za to odměnili bouřlivým potleskem. Biden mu poté daroval kytaru s podpisem autora písně a zpěváka Dona McLeana, napsal list The Guardian.

video: Twitter/@jeffmason1