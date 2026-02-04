Měli jsme velmi dobrou schůzku. Myslím, že byl skvělý, řekl Trump

Zahraniční
Americký prezident Donald Trump přijal v úterý v Bílém domě svůj kolumbijský protějšek Gustava Petra. Politici dali po skončení jednání najevo svůj dobrý dojem. Schůzka, na kterou neměla přístup média, přišla po měsících vzájemné kritiky ze stran obou státníků.
video: Reuters
