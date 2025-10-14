Prezident Madagaskaru uprchl ze země. Plánovali mě zavraždit, tvrdí z úkrytu
14. 10. 2025 11:36 Zahraniční
Opozice v madagaskarské sněmovně zahájila proces odvolání prezidenta Andryho Rajoeliny. Ten už v neděli opustil zemi na palubě francouzského vojenského letadla a jeho funkci přebírá nový dočasný šéf senátu. V pondělí Rajoelina prohlásil, že musel odjet na bezpečné místo, aby ochránil svůj život. V projevu k národu neupřesnil, kde se nyní nachází.
01:18
800 kilo kortenu se proměnilo v sochu plemenného býka
Domácí14. 10. 2025 13:52
00:43
Napadení před Lucerna Music Barem. Policie pátrá po útočníkovi
Krimi14. 10. 2025 13:34
00:34
Aneta Krejčíková fotila ve spodním prádle. Nemusíte psát oukej a hratelný, říká
Lifestyle14. 10. 2025 13:34
00:50
Izraelské útoky proměnily Gazu za dva roky v trosky
Zahraniční14. 10. 2025 13:28
00:59
Kasárna T. G. Masaryka jdou po 100 letech k zemi
Domácí14. 10. 2025 13:00
00:53
Pavlovi přijeli do Ústeckého kraje
Domácí14. 10. 2025 12:20
00:32
Policisté chtěli vyhnat Emila ze zahrady, za vyrušení je trochu prohnal
Domácí14. 10. 2025 12:12
00:43
Opilec v Ostravě vyhrožoval odpálením domu, prý se chtěl dostat do blázince
Domácí14. 10. 2025 12:04
04:08
Roztančené divadlo zná vítěze: Bodoval Holub i Řandová s rozeplými šaty
Společnost14. 10. 2025 12:02
00:56
Prezident Madagaskaru uprchl ze země. Plánovali mě zavraždit, tvrdí z úkrytu
Zahraniční14. 10. 2025 11:36
01:57
Rusové po čase vyjeli s tanky do bitvy, Ukrajinci je hned rozstříleli
Zahraniční14. 10. 2025 11:36
04:00
Martin Macík ml. obhajuje loňské vítězství na marocké rallye
Sport14. 10. 2025 11:16
00:30
Trump povýšil kanadského premiéra na prezidenta
00:32
Přetahovaná nebo přátelské gesto. Trump a Macron si třásli rukou téměř půl minuty
00:41
Na summitu o Gaze se řešila i „krásná premiérka“ Meloniová
00:37
Černý pasažér v Pardubicích napadl revizorku a zničil jí telefon
Krimi14. 10. 2025 11:00
00:14
Pastrňák parádním zákrokem zaskočil za brankáře
Sport14. 10. 2025 11:00
03:26
Řešíme program a koaliční smlouvu, k personáliím se vrátíme později, hlásí Babiš
Domácí14. 10. 2025 10:34
01:32