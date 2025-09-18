Při přestřelce v USA zemřeli tři policisté
18. 9. 2025 7:32 Zahraniční
Při přestřelce v Pensylvánii zahynuli ve středu tři policisté, další dva utrpěli zranění. V noci na dnešek o tom informovala agentura AP. Policie na tiskové konferenci uvedla, že útočníka zastřelila. Policisté na místě vyšetřovali případ domácího násilí.
