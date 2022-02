VIDEO: Přijměte nás okamžitě do EU, zasloužíme si to, žádá Zelenskyj Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ukrajina žádá o okamžité přijetí do Evropské unie podle nové speciální procedury, uvedl v pondělním projevu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Prezident je přesvědčen, že Ukrajina by si to zasloužila a že je to možné,“ napsala agentura Unian.

video: AP