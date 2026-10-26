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Příměří v Oleškách může být precedens, řekl Peskov. Zmínil územní ústupky

Zahraniční
Plánované lokální příměří ve městě Olešky by mohlo vytvořit precedens pro další místa, kde bude zapotřebí humanitární pauza, uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.
video: Reuters
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