Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jsme připraveni obnovit dodávky plynovodem Nord Stream, sdělil Putin

Zahraniční
Rusko je připraveno obnovit dodávky plynu do Německa prostřednictvím plynovodu Nord Stream. Na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru to řekl ruský prezident Vladimir Putin.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:30

Holašovice - jihočeská památka UNESCO
Domácí
5. 6. 2026 9:00
01:19

Jsme připraveni obnovit dodávky plynovodem Nord Stream, sdělil Putin
Zahraniční
5. 6. 2026 8:52
00:44

Švýcarské údolí stvořilo Roklinku. Lauterbrunnen je krajinou Pána Prstenů
Zahraniční
5. 6. 2026 8:30
00:16

Putin a Zelenskyj učiní kompromisy. Bylo by skvělé, kdyby se setkali, uvedl Trump
Zahraniční
5. 6. 2026 8:12
01:07

Chlapec na Příbramsku vylezl na stožár vysokého napětí, zabila ho elektřina
Domácí
5. 6. 2026 7:42
01:03

Evropský unikát vyrostl v Plzni. Atleti budou běhat po střeše do kopce
Domácí
5. 6. 2026 5:14
00:24

Na nejrizikovější olomoucké křižovatce lidé jezdí na červenou
Domácí
5. 6. 2026 4:56
02:22

Valeo rozšířilo laboratoře v Praze, vyvíjí tam autonomní řízení
Technika
5. 6. 2026 0:06
01:38

Alpine A390: nový elektrický fastback slavné značky je v Česku
Technika
5. 6. 2026 0:06
00:51

Recept na pomelo-limetkový krém
Lifestyle
5. 6. 2026 0:06
00:26

Recept na mangové lassi
Lifestyle
5. 6. 2026 0:06
00:37

Recept na slaný koláč s kapustou a ořechy
Lifestyle
5. 6. 2026 0:06
00:48

Poutní kostel Monte Grisa v italském Terstu
Zahraniční
5. 6. 2026 0:06
01:16

Cyklista nepřežil srážku s autobusem
Krimi
4. 6. 2026 19:10
00:54

Nádrž u Lincolnova památníku je delší než mrakodrapy, chlubí se Trump
Zahraniční
4. 6. 2026 17:04
00:34

Satelitní snímky ukazují rozsah škod v Petrohradu
Zahraniční
4. 6. 2026 16:58
00:24

Centrum Jihlavy ochladí a zklidní nový mobiliář
Domácí
4. 6. 2026 16:56
01:27

Opilý řidič v Jaroměři přes zákaz znovu řídil
Krimi
4. 6. 2026 16:46
01:04

Dvě tragické nehody i požár. D2 před Brnem stála
Krimi
4. 6. 2026 16:32
00:27

Musk vyčítá Británii smrt spoutaného mladíka. Zasévá rozkol, řekl Starmer
Zahraniční
4. 6. 2026 16:32

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.