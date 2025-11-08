Přísahám, všechny vás zastřelím. Ruský důstojník vyhrožuje svým vojákům
8. 11. 2025 18:32 Zahraniční
Na sociálních sítích se objevilo video, které zachycuje ruského důstojníka, jak před skupinou vojáků křičí, že je „všechny zastřelí“, pokud nebudou plnit rozkazy. Video se rychle šíří mezi nezávislými ruskými a ukrajinskými kanály a je vnímán jako další důkaz chaosu, nátlaku a brutality uvnitř ruské armády na frontě. Video vyvolalo otázky o zacházení velitelů s mobilizovanými vojáky a o rozsahu násilí, které se odehrává mimo oficiální záběry.
01:03
Netflix chystá animovaný spin-off seriálu Stranger Things. Představil ukázku
Zahraniční8. 11. 2025 18:56
04:43
Netflix láká na závěrečnou řadu Stranger things
Zahraniční8. 11. 2025 18:56
00:25
Přísahám, všechny vás zastřelím. Ruský důstojník vyhrožuje svým vojákům
Zahraniční8. 11. 2025 18:32
01:10
Novému indonéskému hlavnímu městu Nusantara hrozí, že se stane městem duchů
Zahraniční8. 11. 2025 16:50
00:30
Karoline, neopouštěj nás! Orbán s Trumpem se laškovně přetahovali o mluvčí
Zahraniční8. 11. 2025 15:50
02:54
Smysluplné vládní návrhy podpoříme, řekl nový předseda TOP 09
Domácí8. 11. 2025 14:50
02:44
Čína představila válečnou loď nové generace
Zahraniční8. 11. 2025 13:54
00:31
Princové v Americe. William byl hvězdou na pláži
Společnost8. 11. 2025 12:28
03:49
Stínadla znovu vzbouřila v Pražské křižovatce
Domácí8. 11. 2025 11:48
00:37
Nejkritičtější je ladění, nesmí to tahat za uši, říká harmonikář
Domácí8. 11. 2025 11:26
01:16
Dvacet hodin v letadle bez mezipřistání. Qantas ukázal revoluční airbus
Zahraniční8. 11. 2025 10:46
38:55
Hokejový podcast Kousal - Celý záznam
Sport8. 11. 2025 9:30
00:34
Největší pavučina na světě ukrývala 111 tisíc pavoukovců
Zahraniční8. 11. 2025 9:22
02:34
Slavia slavila první titul. Před 100 lety ji od Sparty dělil jen „chlup“
Sport8. 11. 2025 0:06
02:05
ARC Raiders - trailer
Lifestyle8. 11. 2025 0:06
04:58
Legendární závodník do vrchu Martin Jerman má nový stroj
Sport8. 11. 2025 0:06
01:16