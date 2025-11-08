Přísahám, všechny vás zastřelím. Ruský důstojník vyhrožuje svým vojákům

Zahraniční
Na sociálních sítích se objevilo video, které zachycuje ruského důstojníka, jak před skupinou vojáků křičí, že je „všechny zastřelí“, pokud nebudou plnit rozkazy. Video se rychle šíří mezi nezávislými ruskými a ukrajinskými kanály a je vnímán jako další důkaz chaosu, nátlaku a brutality uvnitř ruské armády na frontě. Video vyvolalo otázky o zacházení velitelů s mobilizovanými vojáky a o rozsahu násilí, které se odehrává mimo oficiální záběry.
video: X / @Buggy__Bugler
