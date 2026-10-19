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Voják zemřel po pádu při slaňování na stadionu

Zahraniční
Tragédie poznamenala předzápasovou ukázku na utkání UTSA v americkém Alamodome. Příslušník US Air Force Ian Patterson při slaňování z výšky ztratil kontrolu a dopadl na trávník. Zkušený instruktor Tactical Air Control Party měl za sebou 15 let služby, okolnosti nehody vyšetřuje americké letectvo.
video: X / @MarioNawfal
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