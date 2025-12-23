Obrovská propadlina pohltila v Británii lodě na vodním kanálu
23. 12. 2025 11:02 Zahraniční
Deset lidí bylo odvedeno do bezpečí poté, co 50 metrů dlouhá propadlina prorazila kanál v Shropshire a uvěznila několik lodí. V pondělí v 04:22 dorazila hlášení o propadlině, která způsobila únik velkého množství vody na pozemky v oblasti Chemistry ve Whitchurch. Dronové záběry ukazují propadlinu na kanálu Shropshire Union a uvězněné lodě.

