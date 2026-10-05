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Dva tisíce lidí protestovaly v Moskvě proti Putinovi, policie jich desítky pozatýkala

Zahraniční
V Moskvě se sešly zhruba dva tisíce lidí na protestu komunistické strany KPRF proti údajně zfalšovaným výsledkům zářijových parlamentních voleb. Demonstranti skandovali mimo jiné „Pryč s carem“, narážku na Vladimira Putina. Policie protest rychle rozehnala a podle dostupných informací zadržela desítky lidí.
video: X / @wartranslated
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