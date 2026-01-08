Protesty v Minneapolisu přerostly ve střety s policií
8. 1. 2026 18:30 Zahraniční
Stovky demonstrantů se ve čtvrtek 8. ledna shromáždily před zařízením imigračního úřadu ICE v americkém Minneapolisu, kde se pokusily zablokovat odjezd vozidel federálních agentů. Protesty přerostly ve střety s policií poté, co byla při zásahu ICE zastřelena sedmatřicetiletá Renee Nicole Good.
01:50