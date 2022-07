VIDEO: Protiruské sankce můžou cenovou katastrofu způsobit vám, varuje Putin Západ Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Přetrvávající sankce proti Rusku by mohly vést ke katastrofickému růstu cen energií pro evropské domácnosti, prohlásil na pátečním zasedání ruské vlády prezident Vladimir Putin. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová rovněž varovala Litvu a Evropskou unii, že by Moskva mohla přijmout tvrdá opatření, pokud neumožní obnovení přepravy některého zboží do Kaliningradské oblasti.

video: Reuters