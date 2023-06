VIDEO: Pyšní se ňadry velikosti patnáct, chce ještě větší Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Za plastické operace dala třiadvacetiletá influencerka Amber May v přepočtu bez pár korun už dva miliony. Ňadra si nechala upravit pětkrát a další operace je podle ní nevyhnutelná, protože jsou podle ní prsa pořád malá. „Internetoví trollové mi píší, že už je to příliš. Ale podle mě to je málo,“ říká.

video: tiktok.com/@ambermaayy