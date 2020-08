VIDEO: První létající automobil je skutečností. Úspěšně se vznesl do několikametrové výšky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Japonská společnost SkyDrive dnes představila první prototyp „létajícího automobilu“, který byl schopen vznášet se několik metrů nad zemí s člověkem na palubě. Ve videu, které předala novinářům je vidět něco jako motocykl s vrtulemi, který se vznáší v zasíťováném prostoru po dobu několika minut. Vedoucí projektu doufá, že by se, po tomto úspěšném testu, mohly létající vozy dostat do provozu už do roku 2023.

video: AP