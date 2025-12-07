Pumuckel je nejmenší žijící kůň na světě

Zahraniční
Německý shetlandský kůň jménem Pumuckel dosáhl výšky pouhých 52,6 centimetrů v kohoutku a získal tak titul nejmenšího žijícího koně světa. Jeho malá postava skrývá ovšem velkou osobnost. Pumuckel se stal miláčkem dětí i seniorů v rámci jeho práce jako terapeutický kůň.
video: Reuters
