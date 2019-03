VIDEO: Opilý ruský kapitán naboural s lodí do mostu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Opilý ruský kapitán naboural s lodí do mostu

Ruský kapitán nákladní lodi byl zatčen v Jižní Koreji poté, co jeho loď narazila do mostu v jihovýchodním přístavním městě Pusan. Nákladní loď o váze téměř 6 tisíc tun narazila do mostu 28. února a poškodila ho. Před havárií plavidlo poničilo také tři jachty a zranilo tři námořníky na palubě. Třiačtyřicetiletý nejmenovaný ruský kapitán měl podle pobřežní stráže v době havárie hladinu alkoholu v krvi výrazně nad zákonným limitem. Kapitán vypověděl, že pil až po nehodě.

video: AP