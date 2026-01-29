Putin slíbil, že ruská armáda nebude týden útočit na Kyjev, tvrdí Trump
29. 1. 2026 19:38 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ruský prezident Vladimir Putin slíbil, že ruská armáda nebude jeden týden útočit na Kyjev, prohlásil ve čtvrtek americký prezident Donald Trump. Moskva zatím nepotvrdila, že se zastavením útoků na Kyjev či jiná ukrajinská města souhlasila. Ukrajinská metropole se po opakovaných ruských úderech potýká s problémy v zásobování elektrickou energií, teplem i vodou.
