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Putinovu kolonu ve Vladivostoku doprovázel vůz s protiletadlovým kulometem

Zahraniční
Kolonu ruského prezidenta Vladimira Putina při průjezdu Vladivostokem doprovázel pick-up s protiletadlovým kulometem namontovaným na střeše. Kvůli průjezdu kolony vojenská vozidla blokovala ulice a ve městě se tvořily rozsáhlé kolony. Putin do Vladivostoku přijel kvůli účasti na ekonomickém fóru.
video: X / @nexta_tv
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