Byly to naše rakety, řekli mi to teď. Putin se před Alijevem kál za sestřelené letadlo

Zahraniční
Ruský prezident Vladimir Putin slíbil svému ázerbájdžánskému protějšku Ilhamu Alijevovi odškodnit pozůstalé po obětech loňského zřícení letadla ázerbájdžánských aerolinek. U letounu v ruském vzdušném prostoru vybuchly dvě ruské rakety, připustil Putin při čtvrtečním setkání obou prezidentů na okraji summitu Společenství nezávislých států v Dušanbe.
video: Reuters
