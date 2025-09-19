Putin nás tahá za nos, řekl šéf britské rozvědky

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Nemáme žádné důkazy o tom, že by ruský prezident Vladimir Putin chtěl jednat o míru na Ukrajině, uvedl šéf britské zpravodajské služby MI6 Richard Moore. Při projevu na britském konzulátu v Istanbulu doplnil, že válka na Ukrajině posílila identitu napadené země i západní bezpečnostní struktury.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:13

Turnovská nemocnice otevírá nový pavilon
Domácí
19. 9. 2025 15:30
00:47

Žhář zapálil jeřáb, do areálu se přikradl po čtyřech
Krimi
19. 9. 2025 14:48
00:39

Herečka z Harryho Pottera ukazuje vlasy na OnlyFans
Společnost
19. 9. 2025 14:22
01:09

Putin nás tahá za nos, řekl šéf britské rozvědky
Zahraniční
19. 9. 2025 14:20
31:54

I vojáci na frontě mají Trumpa za naivního, říká reportér po návratu z Ukrajiny
Rozstřel
19. 9. 2025 13:24
01:56

Myslel si, že umírá. Co se dělo s Masarykem, když diktoval „poslední slova"
Domácí
19. 9. 2025 13:14
01:15

Přelet Red Arrows nad Prahou pohledem z Gripenu
Domácí
19. 9. 2025 13:12
01:57

Trailer k dokumentárnímu filmu Ve službě horám
Společnost
19. 9. 2025 12:36
00:30

Hlinka je hlupák, ale musíme mu odpustit, vzkázal Masaryk
Domácí
19. 9. 2025 12:08
00:38

Vojenský tanker A330MRRT přistává v Ostravě
Technika
19. 9. 2025 12:02
11:46

Brněnští šalináři obsadili na mistrovství světa ve Vídni šesté místo
Domácí
19. 9. 2025 11:58
01:01

Rataj během pár minut namaloval portrét Čáslavské. Publikum šílelo
Domácí
19. 9. 2025 11:56
00:47

Oktoberfest láme rekordy, ještě ani nezačal
Zahraniční
19. 9. 2025 11:56
11:08

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Domácí
19. 9. 2025 11:50
00:53

Red Arrows s gripeny prolétly nad Prahou
Technika
19. 9. 2025 11:50
01:29

Studenti si na stavbě zkusili práci zedníka, geodeta nebo instalatéra
Domácí
19. 9. 2025 11:08
00:50

V Mnichově proběhl Heidifest s Heidi Klumovou
Společnost
19. 9. 2025 11:00
01:03

Kruhový objezd u Makra se otevře za 8 dnů, přibyly semafory a zábrany
Domácí
19. 9. 2025 9:56
01:59

Vrah Vocásek uspěl. Po 38 letech míří na svobodu
Krimi
19. 9. 2025 9:52
01:02

Ukrajinci v bojích zajali atleta z Keni
Zahraniční
19. 9. 2025 9:28

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.