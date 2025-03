VIDEO: Putin navštívil Kurskou oblast, poprvé od ukrajinského vpádu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Putin navštívil Kurskou oblast, poprvé od ukrajinského vpádu

Ruský prezident Vladimir Putin poprvé navštívil Kurskou oblast od doby, co do ní vnikly ukrajinské síly. Uvádí to ruská agentura TASS. Vyzval ke kompletnímu osvobození oblasti.

video: KREMLIN PRESS OFFICE