VIDEO: Putin ponese za vše odpovědnost. Ten den přijde brzy, řekla Navalná

Putin ponese za vše odpovědnost. Ten den přijde brzy, řekla Navalná

Mezinárodní společenství by mělo podle Julije Navalné společně bojovat proti „strašlivému režimu v současném Rusku“. Putin a jeho spolupracovníci, vláda i přátelé budou podle Navalné potrestáni za to, co udělali její zemi, rodině a jejímu muži. Ruská opozice se v reakci na úmrtí předního opozičníka shoduje, že šlo o vraždu.

video: AP