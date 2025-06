VIDEO: Putin připustil rozhovor s Merzem, pochybuje ale o neutrální roli Německa Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že je ochoten jednat s německým kancléřem Friedrichem Merzem, pokud mu zavolá. Pohrozil, že pokud by Německo dodalo Ukrajině střely s plochou dráhou letu Taurus, Moskva by to považovala za přímé zapojení země do války. Putin zároveň vyjádřil ochotu jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a za přínosné označil i možné setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

video: Reuters