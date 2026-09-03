Putin promluvil o míru. S Ukrajinou jsme v kontaktu, řekl
3. 9. 2026 12:28 Zahraniční
Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že existuje šance na mírovou dohodu, která by ukončila válku Ruska proti Ukrajině pokračující pátým rokem. Zároveň znovu obvinil Kyjev ze „státního terorismu“ kvůli ukrajinskému varování před riziky, jaká hrozí civilním letadlům v ruském vzdušném prostoru. Putin také uvedl, že mezi Ruskem a Ukrajinou pokračují kontakty, a to především prostřednictvím zvláštních služeb.
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