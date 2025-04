VIDEO: Putin musí velmi brzy říct, zda to s mírem na Ukrajině myslí vážně, varuje Rubio Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Putin musí velmi brzy říct, zda to s mírem na Ukrajině myslí vážně, varuje Rubio

Ruský prezident Vladimir Putin se bude muset velmi brzy vyjádřit, zda to myslí s mírem na Ukrajině opravdu vážně. Po pátečním jednání ministrů zahraničí zemí Severoatlantické aliance to v Bruselu prohlásil šéf americké diplomacie Marco Rubio. Poznamenal, že prezident Spojených států Donald Trump nepřistoupí na nekonečná jednání. Rubio zároveň upozornil, že Ukrajina už dříve souhlasila s návrhem na plošné příměří, a to bez jakýchkoli podmínek.

video: Reuters