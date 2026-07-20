Putin se setkal s ministryní zahraničí KLDR
20. 7. 2026 12:22 Zahraniční
Ruský prezident Vladimir Putin se v neděli v Moskvě setkal se severokorejskou ministryní zahraničí Čche Son-Hui a poděkoval jí za pomoc KLDR v ruské válce proti Ukrajině. „Vladimír Putin ocenil bilaterální vztahy mezi Ruskem a KLDR a znovu vyjádřil vděčnost vedení a lidu Korejské lidově demokratické republiky za pomoc při speciální vojenské operaci,“ uvedl Kreml.
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