Putin předvádí ruskou sílu, odhalil jaderné ponorky

Putin odhalil dvě nové jaderné ponorky, předvádí Západu ruskou sílu Ruský prezident Vladimir Putin se v pondělí na severozápadě Ruska zúčastnil uvedení dvou nových jaderných ponorek do služby. Putinova cesta do loděnice v Severodvinsku se odehrála tři dny poté, co oznámil záměr usilovat o další funkční období. Kreml se pomocí odhalení ponorek zřejmě snaží uprostřed bojů na Ukrajině demonstrovat svou nukleární sílu.

video: Reuters