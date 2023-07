VIDEO: Pokud Putin vyhraje, bude to pro nás nebezpečné, říká Stoltenberg Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na summitu NATO přivítal oznámení aliančních zemí o nových balících vojenské podpory či dohodu na úpravě budoucího přístupového procesu do aliance. Jako ideální výsledek si nicméně Ukrajina představovala pozvánku do NATO. Ta podle členů Severoatlantické aliance přijde až po ukončení války. Stoltenberg prohlásil, že pomoc Ukrajině je nutná a největší hrozba je případná výhra Ruska. To by dle jeho slov ohrozilo všechny členské státy NATO.

video: Reuters