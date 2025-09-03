iDNES.cz
  • Zpravodajství
  • Živě
  • Slow
  • Pořady
  • Rozstřel
  • iDNES KINO
    •

    Putin vyzval Zelenského, ať přijede do Moskvy, kde se s ním sejde

    Zahraniční | Válka na Ukrajině

    Ruský prezident Vladimir Putin dnes prohlásil, že je připraven na schůzku s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským, pokud bude dobře nachystána. Zároveň vyzval ukrajinského lídra, ať přijede do Moskvy, kde se s ním sejdes. Zelenskyj, jehož země se již čtvrtým rokem brání ruské agresi, dlouhodobě vybízí Putina k setkání, na jehož uspořádání zatím neúspěšně naléhá i americký prezident Donald Trump. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha označil dnešní návrh na schůzku v Moskvě za nepřijatelný.

    video: Reuters

    Články s tímto videem na iDNES.cz
    Sdílet video na FB