Putin vyzval Zelenského, ať přijede do Moskvy, kde se s ním sejde

Ruský prezident Vladimir Putin dnes prohlásil, že je připraven na schůzku s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským, pokud bude dobře nachystána. Zároveň vyzval ukrajinského lídra, ať přijede do Moskvy, kde se s ním sejdes. Zelenskyj, jehož země se již čtvrtým rokem brání ruské agresi, dlouhodobě vybízí Putina k setkání, na jehož uspořádání zatím neúspěšně naléhá i americký prezident Donald Trump. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha označil dnešní návrh na schůzku v Moskvě za nepřijatelný.