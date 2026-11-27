Putin vztyčil vlajku na nové jaderné ponorce Perm. Slíbil další modernizaci
27. 11. 2026 21:18 Zahraniční
Rusko hodlá pokračovat v modernizaci svého vojenského námořnictva, prohlásil ruský prezident Vladimir Putin, který se dnes zúčastnil slavnostního vztyčení vlajky na nové jaderné ponorce Perm, prvním plavidle tohoto typu, vyzbrojeném hypersonickými střelami Cirkon. Putin také vyjádřil přesvědčení, že veškeré plány na vybudování silných námořních sil zrealizuje včas a v plném rozsahu.
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Putin vztyčil vlajku na nové jaderné ponorce Perm. Slíbil další modernizaci
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